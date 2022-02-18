В Петрозаводске автоледи сбила 13-летнего пешехода и уехала с места ДТП

В столице Карелии 22-летняя водитель покинула место ДТП, в котором пострадал подросток.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, авария произошла 19 февраля в 16:36 в районе дома №8 на улице Куйбышева. По предварительным данным, водитель автомобиля совершил наезд на 13-летнего подростка, который вышел на проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого перекрестка. Водитель покинул место ДТП и в ГИБДД о случившемся не сообщил. Пешеход получил травму, ему назначено лечение.

В ходе розыскных мероприятий был установлен водитель. Им оказалась 22-летняя девушка, которая, управляя автомобилем Opel, совершила наезд на пешехода.

В Госавтоинспекции Карелии напомнили водителям, что за оставление участником ДТП места аварии следует лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Ранее сообщалось, в Сортавальском районе в аварии, где пострадали дети, за рулем автомобиля находилась женщина с признаками опьянения.