В Петрозаводске автомобиль чуть не сбил пешехода, вылетев после ДТП на «зебру» (ВИДЕО)

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Герцена.

Как сообщает ДТП ПТЗ, машины столкнулись сегодня, 12 февраля, в 14.08 на перекресте в центре города. ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, когда один из участников аварии проезжал по улице Герцена. В это же время второй участник ДТП двигался по проспекту Ленина в прямом направлении (главная дорога).

В момент аварии проспект Ленина по нерегулируемому пешеходному переходу пересекал мужчина. Пешеход вовремя ускорил шаг.

От столкновения машины развернуло на проезжей части.

Момент ДТП попал в объектив камер компании «Ситилинк» и компьютерной сети Сампо.ру.

Ранее групповое ДТП произошло на перекрестке в Петрозаводске.