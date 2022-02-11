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В Петрозаводске автомобиль чуть не сбил пешехода, вылетев после ДТП на «зебру» (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
16:40, 12 Февраля 2022

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Авария с участием двух легковых автомобилей произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Герцена.

Как сообщает ДТП ПТЗ, машины столкнулись сегодня, 12 февраля, в 14.08 на перекресте в центре города. ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, когда один из участников аварии проезжал по улице Герцена. В это же время второй участник ДТП двигался по проспекту Ленина в прямом направлении (главная дорога).

В момент аварии проспект Ленина по нерегулируемому пешеходному переходу пересекал мужчина. Пешеход вовремя ускорил шаг.

От столкновения машины развернуло на проезжей части.

Момент ДТП попал в объектив камер компании «Ситилинк» и компьютерной сети Сампо.ру.

Ранее групповое ДТП произошло на перекрестке в Петрозаводске.

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