В Петрозаводске автомобиль на полном ходу сбил 13-летнего подростка (ФОТО и ВИДЕО)

Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе на Ключевой.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, авария с участием пешехода случилась 3 ноября в 20.18 в Петрозаводске на улице Ключевая, в районе дома № 2.

По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля Renault Logan сбил пешехода — 13-летнего подростка — когда тот переходил улицу Ключевая по нерегулируемому пешеходному переходу.

Момент аварии попал на камеру наблюдения компании «Ситилинк». На видео заметно, как подросток подошел к дороге и, не посмотрев на автомобиль, начал пересекать проезжую часть. Удар был такой силы, что ребенка отбросило от машины.

Пострадавшему было назначено стационарное лечение.