В Петрозаводске автомобиль опрокинулся на крышу после ДТП (ФОТО и ВИДЕО)

Серьезная авария произошла на Кукковском кольце.

Сегодня, 24 июня, в 12.06 на Кукковском кольце в Петрозаводске произошла серьезная авария. Автомобиль в результате столкновения перевернулся на крышу.

Случившееся попало на камеру наружного наблюдения компании Ситилинк.

Судя по видео, дорогу не поделили легковушка, пытавшая с внутреннего радиуса кольца совершить правый поворот, и пассажирский автобус, двигавшийся по внешнему радиусу кольца. В результате столкновения легковой автомобиль перевернулся на крышу.

Как «Столице на Онего» сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, пострадавших в аварии не было, в том числе без травм обошелся водитель автомобиля Renault, хотя на место ДТП вызывали врачебную бригаду. Водители самостоятельно оформили документы.

Напомним, 23 июня женщина на кроссовере перевернулась на живописной трассе в Карелии.