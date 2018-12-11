В Петрозаводске автомобиль сбил двух пешеходов

ДТП произошло в минувший понедельник на Кукковке, сообщили в ЕДДС Петрозаводске.

В 17.50 10 декабря на перекрестке ул. Питкярантской и пр. Карельского водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, на нерегулируемом перекрестке при повороте налево, не уступил дорогу и совершил наезд на двух пешеходов, переходящих проезжую часть дороги.

Один из пешеходов получил телесные повреждения. Его госпитализировали в БСМП.