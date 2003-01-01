В Петрозаводске автомобиль сбил мужчину на инвалидной коляске

Пострадавший госпитализирован, полиция проводит проверку по факту ДТП.
Сегодня, 9 октября, в Петрозаводске около 15:00 на улице Московской у дома 3Б автомобиль совершил сбил на мужчину на инвалидной коляске.
По предварительной информации МВД Карелии, водитель 1951 года рождения за рулем автомобиля Lada Kalina сбил мужчину 1969 года рождения. Потерпевший пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на инвалидной коляске.
После наезда пострадавший был госпитализирован. В настоящее время Госавтоинспекция Петрозаводска проводит проверку по факту ДТП для установления всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, ранее мы рассказывали, что грузовик наехал на отбойник на трассе «Кола» в Карелии. Утром 9 октября в Пряжинском районе Карелии большегруз налетел на отбойник.