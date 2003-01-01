Реклама на сайте
Новости

В Петрозаводске автомобиль сбил мужчину на инвалидной коляске

21:00

Житель Карелии обогатился почти на 120 тысяч рублей за счёт фиктивного договора аренды

20:30

В Кондопоге начался ремонт заброшенного стадиона

20:00

Новые прожекторы установят в петрозаводском сквере Александра Шотмана

19:00

Объект культурного наследия в Карелии выставлен на продажу за 1 рубль

18:30

Оперативный штаб Карелии предупредил о запрете публиковать информацию о беспилотниках

18:10

«Люди находят здесь вещи, дорогие сердцу»: чем удивит очередной Винтажный цех в Петрозаводске

18:00

Житель Карелии выплатит компенсацию киностудии «Союзмультфильм» за использование популярного персонажа

17:40

На поиски пропавшего в Онежском озере рыбака отправились водолазы с видеокамерами

17:10

Дождливая погода сохранится в Карелии 10 октября

17:00

Старинные артефакты нашли во время строительства моста в Олонецком районе

16:50

В Карелии предложили создать реестр обманутых дольщиков

16:40

В Карелии одобрили более 3200 заявок по программе «Гектар в Арктике»

16:30

Шестеро карельских каратистов заняли все призовые места на соревнованиях в Чувашии

16:15

Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал венгерский классик антиутопии Ласло Краснахорка

16:00

18-летнего петрозаводчанина накажут за попытку убить знакомого

15:55

«Наш Дима больше не с нами»: названа дата прощания с погибшим в Петрозаводске байкером

15:50

Медицинское оборудование поступает в хирургический корпус Петрозаводска по распоряжению Артура Парфенчикова

15:45

Саамский чум появился на горе Сампо

15:35

Дом для расселения аварийного жилья в Беломорске подвели под крышу

15:20

В Вологодской области ужесточат правила продажи алкоголя

15:00

Электрик из Петрозаводска избежал серьезных травм после удара током в 10 тысяч вольт

14:45

«Постельный» курильщик из Суоярвского округа едва не сжёг свою квартиру

14:35

Более 200 тысяч жителей Карелии получают надбавку к пенсии за работу на севере

14:20

Политолог: Шандалович в Совете Федерации осветил важные для Карелии вопросы

14:10

Роскачество выявило массовые нарушения в БАДах с омега-3

14:00

Гражданин Финляндии пешком пересёк границу России на севере Карелии

13:40

Жительница Кеми потеряла полмиллиона рублей в результате мошеннической схемы

13:20

Ветеран Великой Отечественной войны из Петрозаводска отметил 95-летие

13:00

Артур Парфенчиков рассказал о ходе строительства детского сада в городе Сортавала

12:50

Жительницу Медвежьегорска приговорили к принудительным работам за неуплату алиментов

12:40

Грузовик наехал на отбойник на трассе «Кола» в Карелии

12:20

Жители Петрозаводска вывели из леса потерявшуюся пожилую женщину

12:10

В Карелии пресекли контрабанду наркотиков из Европы

11:55

Каждый четвертый житель Северо-Запада сталкивался с мошенническими дипфейками

11:45

В Петрозаводске проходит рейд для предотвращения ДТП с пешеходами

11:35

Ученики и сотрудники школы в Новой Вилге игнорируют требование пройти осмотр после вспышки инфекции

11:20

Более 650 жителей Карелии получили спортивные разряды в 2025 году

11:10

Супруги Юппиевы из Карелии отметили золотую свадьбу

11:00

Петрозаводчане смогут поставить прививку от гриппа в мобильном пункте вакцинации возле «Тетриса»

10:45

В Петрозаводске создадут муниципальную Общественную палату

10:30

Ученые Карелии предлагают бизнесу передовые агротехнологии

10:15

23-летняя петрозаводчанка нашла подработку и лишилась денег

10:00

Новые светильники установят во дворах Перевалки

09:35

Врач объяснил, чем грипп опаснее обычных ОРВИ

09:00

Карелия получит более 37 миллионов рублей на поддержку бизнеса

08:40

Шишки сосны и ели примут у жителей Карелии за деньги

08:20

Стало известно, насколько вырастут пособия и пенсии в следующем году

08:00

Велосипедиста сбили на перекрестке в Петрозаводске

07:40

Количество вакансий на карельском рынке труда сократилось на четверть

07:20

В Питкяранте обследовали стену с мозаикой, которую общественники планируют реставрировать

07:00

Жителя Костомукши обвиняют в незаконной рубке деревьев

06:40

О группе «Битлз» снимут четырехсерийный биографический фильм

00:10

Студентка из Петрозаводска завершила выступление на конкурсе «Мисс Россия 2025»

23:30

В Карелии уменьшилось количество незаконных рубок

21:30

Жителям деревни в Карелии выставили счета за тепло, которого они не получали

21:00

В России в 2026 году сократят квоты на выдачу иностранцам разрешений на проживание

20:30

Стоянку транспорта возле набережной в Петрозаводске запретят в ночное время

20:00

Законопроект об отработках для выпускников медвузов приняли в первом чтении

19:30

В 35 социальных учреждениях Карелии выявлены нарушения в организации питания

19:00

В России представлен новый туристический автобус КамАЗ на газомоторном топливе

18:30

Нобелевскую премию по химии присудили за открытие «молекулярной губки»

18:00

«Друг» в мессенджере оказался мошенником: костомукшанин лишился нескольких тысяч рублей

17:40

22-летний петрозаводчанин предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти

17:20

Без осадков и до +12°С: прогноз погоды в Карелии на 9 октября

17:00

Участковым предложили платить по три миллиона рублей за переезд в деревню

16:55

«Я живу в деревне смертников»: жительница карельского Заонежья осталась одна в пустой деревне

16:45

Школьница из Петрозаводска завоевала серебро в стрельбе из электронного оружия в «Артеке»

16:25

Импортную электронику стоимостью порядка 1 млн рублей изъяли у продавца из Петрозаводска

16:00

Карелия присоединится к первому Всероссийскому агродиктанту

15:45

Водитель попал в ДТП в Карелии из-за резкого недомогания

15:30

МегаФон расширяет сеть в краю ладожских шхер

15:05

Асфальт будут ремонтировать на Кургане в Петрозаводске

15:00

Сбежавшая лошадь травмировала пенсионерку в Петрозаводске

14:30

Всех учащихся Нововилговской школы, где произошла массовая вспышка инфекции, осмотрят врачи

14:05

Команда из Петрозаводска стала серебряным призером соревнований «Шиповка юных»

13:50

Три человека пострадали в результате ДТП в Прионежском районе

12:45

В Петрозаводске 5-летний ребенок и три взрослых пострадали в аварии

12:20

Боец из Карелии Марк Вологдин получил контракт в UFC и $25 тысяч, несмотря на проигранный бой

12:15

В Петрозаводске на нижнем Чапаевском кольце заасфальтировали тротуар

11:50

Полиция проводит проверку по факту неуважения к гимну со стороны жительницы Медвежьегорска

11:35

В Петрозаводске 44-летняя пассажирка пострадала в ДТП на перекрестке

11:29

В России запустили продажу билетов в «детские купе»

11:20

23-летний петрозаводчанин потерял 2,5 млн рублей из-за мошенников с «письмом из налоговой»

11:00

В Костомукше из горящей многоэтажки эвакуировали жителей

10:45

Налоговая служба подала в суд заявление о банкротстве блогера из Петрозаводска Александры Митрошиной

10:35

Оборудование на 200 млн рублей получит Детская республиканская больница в Петрозаводске

10:25

Республиканскую инфекционную больницу оштрафовали за нарушение санитарных правил

10:10

Два человека пострадали в ДТП на трассе «Петрозаводск - Ошта»

09:45

Супруги Герцен из Пудожа отметили золотую свадьбу

09:30

В Карелии выбрали объекты для благоустройства в 2026-м году

09:00

В Петрозаводске проверяют правила перевозки детей в автомобилях

08:40

Служебный пёс из Сегежи обрёл новый дом после выхода на пенсию

08:20

Российские социологи раскрыли название следующего поколения людей

08:00

Между Петрозаводском и Сортавалой планируют открыть новый туристический маршрут

07:40

Движение по трассе из Карелии в Петербург перекроют для всех видов транспорта

07:20

Массовый отлов бездомных собак начнётся в Кондопожском районе

07:00

Удар! Гол! В селе Спасская Губа состоялось открытие спортивной площадки

06:40

Глава МИД Финляндии обвинила Россию в нарушении всех принципов Хельсинки

00:10
В Петрозаводске автомобиль сбил мужчину на инвалидной коляске
Сегодня 21:00 Политика
Поделиться

Пострадавший госпитализирован, полиция проводит проверку по факту ДТП.

фото: © ТАСС/Антон Новодережкин

Сегодня, 9 октября, в Петрозаводске около 15:00 на улице Московской у дома 3Б автомобиль совершил сбил на мужчину на инвалидной коляске.

По предварительной информации МВД Карелии, водитель 1951 года рождения за рулем автомобиля Lada Kalina сбил мужчину 1969 года рождения. Потерпевший пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на инвалидной коляске.

После наезда пострадавший был госпитализирован. В настоящее время Госавтоинспекция Петрозаводска проводит проверку по факту ДТП для установления всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее мы рассказывали, что грузовик наехал на отбойник на трассе «Кола» в Карелии. Утром 9 октября в Пряжинском районе Карелии большегруз налетел на отбойник. 

