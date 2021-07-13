В Петрозаводске автомобиль сбил перебегавшего дорогу пешехода (ВИДЕО)

ДТП с участием пешехода произошло на улице Ригачина, в районе пересечения с проспектом Невского.

Авария зафиксирована сегодня, 13 июля, в районе 19 часов. На улице Ригачина пешеход перебегал дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля, повернувшего с Невского на Ригачина и направлявшегося в сторону Ключевой. Водитель остановился, вышел из машины и пытался оказать помощь.

Информация о пострадавшем устанавливается.

Видео выложили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Инцидент попал в объектив камеры компьютерной сети «Сампо.Ру».

Ранее сообщалось, под колесами легковушки в Петрозаводске погиб 80-летний мужчина.