В Петрозаводске автомобиль сбил пешехода на "зебре"

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Ночью на улице Чапаева иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе, сообщает УГИБДД по Карелии.
В 00.08 в Петрозаводске в районе дома №45 по улице Чапаева 29-летний водитель Ford Focus сбил 20-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате мужчина получил травмы, назначено амбулаторное лечение.
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