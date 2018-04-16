В Петрозаводске автомобиль сбил пешехода на "зебре"

Ночью на улице Чапаева иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе, сообщает УГИБДД по Карелии.

В 00.08 в Петрозаводске в районе дома №45 по улице Чапаева 29-летний водитель Ford Focus сбил 20-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате мужчина получил травмы, назначено амбулаторное лечение.