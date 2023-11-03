В Петрозаводске автомобиль сбил вышедшего на дорогу маленького ребенка

Мальчик после аварии на Зареке попал в больницу.

В Госавтоинспекции Петрозаводска сообщили об аварии, произошедшей 3 ноября в 17.30 на улице Луначарского. Там в районе дома № 19 автомобиль Ford Focus под управлением 31-летнего водителя сбил ребенка, пересекавшего дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП 8-летний мальчик с травмами был госпитализирован в ДРБ.

Ранее прокуратура начала проверку по фактам двух смертельных ДТП на дорогах Пряжинского района.