В Петрозаводске автомобиль, сдавая назад, сбил двух пенсионеров

Авария с участием пешеходов произошла 3 декабря в центре города.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, 3 декабря в 17.40 в районе дома № 10 по улице Дзержинского были сбиты два пешехода.

Авария произошла после того, как 45 - летний водитель автомобиля Daewoo Nexia при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра.

В результате аварии 72–летние мужчина и женщина получили травмы.