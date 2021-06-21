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В Петрозаводске автомобиль укатился от своего хозяина (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
12:04, 22 Июня 2021
фото: Камера наблюдения компании «Ситилинк» / скриншот видео

На улице Пушкинская в карельской столице неуправляемый автомобиль скатился под уклон.

Дорожный инцидент произошел во вторник, 22 июня, ранним утром  на улице Пушкинская в карельской столице, сообщает сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Припаркованный автомобиль уехал под уклон. Проехав по улице Пушкинская около 350-ти метров, машина остановилась. В ранний час неуправляемый автомобиль не встретил на своём пути пешеходов и машин.

Как пояснили в ГИБДД сайту «ДТП Петрозаводска и Карелии», утром в дежурную часть поступил звонок об угоне автомобиля с улицы Пушкинская, от дома № 9. Были организованы розыскные мероприятия. Чуть позже машина была обнаружена на улице Пушкинская, в районе пересечения с проспектом Ленина. Было установлено, что произошло самопроизвольное скатывание автомобиля под уклон.

Камера наблюдения компании «Ситилинк» зафиксировала происшествие.

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Комментарии

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кир
2021-06-22 12:41:03
Хозяин авто не наказан. А зря, - сказал кот, сторонник авторитаризма.
Гость
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