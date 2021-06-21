В Петрозаводске автомобиль укатился от своего хозяина (ВИДЕО)

На улице Пушкинская в карельской столице неуправляемый автомобиль скатился под уклон.

Дорожный инцидент произошел во вторник, 22 июня, ранним утром на улице Пушкинская в карельской столице, сообщает сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Припаркованный автомобиль уехал под уклон. Проехав по улице Пушкинская около 350-ти метров, машина остановилась. В ранний час неуправляемый автомобиль не встретил на своём пути пешеходов и машин.

Как пояснили в ГИБДД сайту «ДТП Петрозаводска и Карелии», утром в дежурную часть поступил звонок об угоне автомобиля с улицы Пушкинская, от дома № 9. Были организованы розыскные мероприятия. Чуть позже машина была обнаружена на улице Пушкинская, в районе пересечения с проспектом Ленина. Было установлено, что произошло самопроизвольное скатывание автомобиля под уклон.

Камера наблюдения компании «Ситилинк» зафиксировала происшествие.