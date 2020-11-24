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В Петрозаводске автомобиль жестко сбил мужчину, выбежавшего на красный свет (ВИДЕО)

Новости. Общество
11:07, 25 Ноября 2020
фото: © кадр из видео
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ДТП с участием пешехода произошло на перекрестке улиц Красноармейской и Горького.

По сообщению ДТП ПТЗ, 23 ноября в 18:13 на улице Красноармейская, в районе пересечения с улицей Горького, пешеход выбежал под автомобиль.

"Легковушка" двигалась по улице Красноармейская со стороны площади Гагарина. В это же время пешеход перебегал проезжую часть улицы Красноармейская слева направо по ходу движения автомобиля, судя по видео, на запрещающий сигнал светофора.

"Как можно так не ценить свою жизнь!" – цитирует ДТП ПТЗ очевидца происшествия.

К счастью, обошлось без жертв.

Момент ДТП запечатлели видеорегистратор очевидца и видеокамеры компании "Ситилинк" и компьютерной сети Сампо.ру.

Ранее женщина попала под колеса иномарки в Петрозаводске.

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