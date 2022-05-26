В Петрозаводске автомобиль жестко сбил выбежавшего на дорогу пешехода (ВИДЕО)

ДТП случилось на перекрестке улиц Анохина и Герцена.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовано видео наезда на пешехода.

В объектив камеры наружного наблюдения попал момент, как сегодня вечером, 27 мая в 17.20, на перекрестке улиц Анохина и Герцена мужчина неожиданно выбежал под запрещающий сигнал светофора на пешеходный переход.

Пешеход бежал по дороге и попал под колеса автомобиля. От удара мужчина подлетел в воздух и навзничь упал на асфальт. К тому моменту, когда все очевидцы добежали до него, мужчина смог принять сидячее положение.