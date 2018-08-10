В Петрозаводске автомобили ставят на газонах, хотя на парковке есть свободные места

В карельской столице продолжают фиксировать факты парковки автомобилей на газонах, за данное нарушение предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей, напоминает мэрия.

Нарушения выявляют муниципальные инспекторы.

"Всего составлено и направлено в административную комиссию более 180 протоколов. Нарушителям грозят штрафы до пяти тысяч рублей", - отмечают в городской администрации.

Так, во дворе одного из домов на улице Судостроительной муниципальный инспектор обнаружил десяток машин на газоне. "При этом в пешей доступности имеются места для парковки автомобилей", - подчеркивают в мэрии.

Многие горожане, понимая проблему, инициируют появление дополнительных парковочных мест в своих дворах, в том числе, в рамках программы "Комфортная городская среда".



фото: мэрия Петрозаводска

"Отрадно, что жильцы заботятся о парковках, инициируют появление на своих дворовых территориях дополнительных парковочных мест, не допуская нарушение благоустройства", - говорит глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

Муниципальные инспекторы фиксируют и другие нарушения правил благоустройства.

"На улице Нойбранденбургской ведется ремонт ливневой канализации. При этом строительная организация не оградила участок должным образом, не разместила табличку с необходимой информацией о производителе работ, - рассказали в мэрии. – В отношении организации, выполняющей работы, будет составлен протокол об административном правонарушении. Компании грозит штраф от 50 до 250 тысяч рублей".



мэрия Петрозаводска

Штраф, вероятно, придется заплатить и собственнику здания на улице Антонова, где обнаружили граффити.