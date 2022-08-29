В Петрозаводске автомобилист не пропустил пешехода и тут же попал в ДТП (ВИДЕО)

В столице Карелии произошла авария с участием двух автомобилей, одну из машин выбросило на газон.

Авария произошла днем в пятницу, второго сентября, в Петрозаводске. Автомобили столкнулись на проспекте Александра Невского.

Водитель двигавшейся в прямом направлении машины не стал снижать скорость перед «зеброй», по которой шел пешеход. Водитель миновал переход и сразу столкнулся со вторым автомобилем, который пытался выехать на дорогу со стороны дворов. После удара первый автомобиль отбросило на газон.

Момент дорожного происшествия зафиксировала камера наблюдения компании «Ситилинк». Видео размещено в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии».