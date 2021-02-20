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В Петрозаводске автомобилист влетел в сугроб, оставленный на дороге коммунальщиками (ВИДЕО)

Новости. Общество
14:28, 21 Февраля 2021
фото: Камера наблюдения "Sampo.ru" / скриншот видео
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В центре карельской столицы водитель въехал в снежный завал на проезжей части.

Сегодня ночью в центре Петрозаводска водитель легкового автомобиля врезался в сугроб на проезжей части. Об этом сообщает паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Момент дорожного происшествия зафиксировала камера наблюдения "Sampo.ru". 

Автор поста в соцсети предположил, что коммунальщики убрали снег с остановки и образовали завал на дороге, в который в итоге въехал автомобилист. 

Ранее сообщалось, что коммунальщики вывезли более 100 самосвалов снега с улиц Петрозаводска ночью.

 

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Комментарии

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sergo
2021-02-21 15:30:57
Как обычно решил всех уделать из запрещенного ряда, но что-то пошло не так.
Горожанин
2021-02-21 15:26:58
Он что, не видит, куда едет?!
David.
2021-02-21 15:21:31
Зато площадь кирова вылизали. :)
театральный критик
2021-02-21 15:15:16
Обочечник :)
кир
2021-02-21 14:48:08
Почему бы не выпороть, чтобы работу свою делали как следует?
Off
2021-02-21 15:07:07
кир, ты это свои штучки , которые практикуешь с котом ..брось . Здесь приличное общество :)
кир
2021-02-21 16:03:10
Off со справкой, не с тобой же разговаривать. Лучше с котом. Он меня понимает, а я - его. А ты мешаешься здесь как в проруби.
Off
2021-02-21 16:23:52
кир, с бутылкой .соседи говорят , что ты с котом не только разговариваешь а еще, пьяные драки устраиваешь :)
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