В Петрозаводске автомобилист влетел в сугроб, оставленный на дороге коммунальщиками (ВИДЕО)

В центре карельской столицы водитель въехал в снежный завал на проезжей части.

Сегодня ночью в центре Петрозаводска водитель легкового автомобиля врезался в сугроб на проезжей части. Об этом сообщает паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Момент дорожного происшествия зафиксировала камера наблюдения "Sampo.ru".

Автор поста в соцсети предположил, что коммунальщики убрали снег с остановки и образовали завал на дороге, в который в итоге въехал автомобилист.

Ранее сообщалось, что коммунальщики вывезли более 100 самосвалов снега с улиц Петрозаводска ночью.