В Петрозаводске автомобилист жестоко избил пожилого инструктора автошколы

В Соломенном преподаватель автошколы был жестоко избит автомобилистом на "Suzuki", возмутившимся ошибкой ученика за рулем.

Четвертого марта водитель автомобиля "Suzuki Grand Vitara" перекрыл дорогу заглохшему учебному автомобилю, после чего избил вышедшего из машины пожилого преподавателя автошколы. Инцидент произошел в Соломенном. Об этом сообщает паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии".

По словам автора поста, автомобиль под управлением ученика на пересечении проезда Энергетиков и улицы Рабочая заглох в снегу. Этот факт возмутил водителя на "Suzuki", после чего он жестоко избил инструктора.

"Когда инструктор учебного автомобиля, мужчина в возрасте 54 лет, со стажем работы более 30 лет в педагогике, с многочисленными наградами разного уровня за педагогическую деятельность, вышел, чтобы выяснить, что происходит, избил его кулаками по лицу, порвал две куртки, после чего, когда инструктор упал, нанес ему удар по лицу ногой, после чего скрылся", - описал происшествие автор поста. Он назвал нападавшего "животным на дороге".

В полиции "Столице на Онего" сообщили, что к ним поступило два сообщения о данном ЧП: в 19-00 и в 21-00. Первыми в МВД обратились представители медучреждения, куда обратился пострадавший. По информации полиции, ему 53 года. Второе обращение в МВД было непосредственно от избитого мужчины.

Потерпевший рассказал сотрудникам полиции, что вчера около 16-20 в Соломенном неизвестный нанес ему травмы и скрылся. По данным сообщениям проводится проверка.