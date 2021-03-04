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В Петрозаводске автомобилист жестоко избил пожилого инструктора автошколы

Новости. Происшествия
15:05, 05 Марта 2021
фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / ВК
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В Соломенном преподаватель автошколы был жестоко избит автомобилистом на "Suzuki", возмутившимся ошибкой ученика за рулем.

Четвертого марта водитель автомобиля "Suzuki Grand Vitara" перекрыл дорогу заглохшему учебному автомобилю, после чего избил вышедшего из машины пожилого преподавателя автошколы. Инцидент произошел в Соломенном. Об этом сообщает паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии".

По словам автора поста, автомобиль под управлением ученика на пересечении проезда Энергетиков и улицы Рабочая заглох в снегу. Этот факт возмутил водителя на "Suzuki", после чего он жестоко избил инструктора.

"Когда инструктор учебного автомобиля, мужчина в возрасте 54 лет, со стажем работы более 30 лет в педагогике, с многочисленными наградами разного уровня за педагогическую деятельность, вышел, чтобы выяснить, что происходит, избил его кулаками по лицу, порвал две куртки, после чего, когда инструктор упал, нанес ему удар по лицу ногой, после чего скрылся", - описал происшествие автор поста. Он назвал нападавшего "животным на дороге".

В полиции "Столице на Онего" сообщили, что к ним поступило два сообщения о данном ЧП: в 19-00 и в 21-00. Первыми в МВД обратились представители медучреждения, куда обратился пострадавший. По информации полиции, ему 53 года. Второе обращение в МВД было непосредственно от избитого мужчины.

Потерпевший рассказал сотрудникам полиции, что вчера около 16-20 в Соломенном неизвестный нанес ему травмы и скрылся. По данным сообщениям проводится проверка.

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Комментарии

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театральный критик
2021-03-05 15:50:55
Следствие разберется. Инструкторы тоже борзые. Особенно под старость. Считают себя самыми умными .
David .
2021-03-05 16:12:46
театральный критик, Твоя "Vitara "где-то ездит и обязательно догонит. Но мы об этом не узнаем. :)
Dima
2021-03-05 15:41:53
Надо устроить суд Линча. Собраться и избить его толпой. Ну, а в принципе если его полиция найдет, то точно присядет. P.S. А ученик-то что делал? Остальные водители, которые мимо проезжали? Вот до чего довела путинская Россия, все превратились в жалких трусов. Вот ему самому не противно жить в такой стране?
David .
2021-03-05 16:10:34
Dima, ну и чем вы лучше этого подонка? Можно спокойно , без всякой агрессии наказать по закону!
Вася
2021-03-05 16:09:11
Dima, Ага,я уже отдал 20 тыщ за один зуб,лет 10 назад.
Вася
2021-03-05 15:35:45
Бесплодные усилия Путина - прошлое не привлекает молодежь
zanoza
2021-03-05 15:26:32
Такого психа надо лишить прав на всю оставшуюся жизнь.
Беня
2021-03-05 15:25:17
15 суток чистить снег + возмещение материального ущерба. Как минимум.
В банаво-лимонном Сингапуре, например, отлупили бы палками.
David .
2021-03-05 15:22:29
Жесть! Агрессивные психопаты, киркина когорта!
кир
2021-03-05 16:24:58
давидка глуп, высокомерен и жалок, - сказал кот. Я ему всё личико холёное расцарапаю.
Гость
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