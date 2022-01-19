В Петрозаводске автомобилисты пробираются сквозь горы снега к школе и детсадам (ВИДЕО)

В столице Карелии автомобилисты жалуются, что по дорогам невозможно ездить из-за снежных завалов.

На второстепенной дороге Комсомольского проспекта из-за неубранного снега горожане на машинах с трудом добираются до детских садов и школы. Об этом сообщает автор видео, опубликованного в сообществе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«Такие вот горы снега, который не чистится. На второстепенной (дороге). Комсомольский проспект. Машины просто не могут разъехаться, подъезжая к двум садикам и одной школе», — говорит автор видео.

Автор ролика предполагает, что на данном участке автомобилисты могут повреждать свои машины и конфликтовать между собой из-за непроходимой дороги. По данным автора, там же уже застревала машина скорой помощи.