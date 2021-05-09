В Петрозаводске бабушка потеряла медаль в День Победы и очень переживает

Родственники малолетней узницы просят помощи в поиске юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В День Победы пожилая петрозаводчанка, участвовавшая в торжественнх мероприятиях, потеряла юбилейную медаль. Об этом в редакцию «Столицы на Онего» сообщили ее родственники.

«Моя бабушка, малолетний узник, вчера была на параде и потеряла медаль. Скорее всего, плохо прицепили к курточке. Бабушка с мамой шли от парка Губернский и Вечного огня по улице Карла Маркса и на площадь Кирова. Возвращались через мост в строну ЦСК на улицы Правды. Там я их забирала, медали уже не было. Бабушка очень переживает и расстраивается! Прошу у вас помощи в поиске пропажи», - пишут родственники пенсионерки.

Тех, кто нашел юбилейную медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», просят сообщить близким бабушки.