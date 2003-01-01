В Петрозаводске бассейн «Акватика» возобновил работу после аварии

Ремонтные работы на сетях завершены.
Как сообщили в администрации водноспортивного комплекса, с 18:00 13 августа учреждение вернулось к обычному режиму.
Аварийная бригада завершила ремонт тепловых сетей, из-за которого бассейн временно закрывали. Однако проезд по переулку Ома Муа пока затруднен — на месте еще работает спецтехника. Администрация «Акватики» рекомендует посетителям учитывать это при планировании времени на дорогу.
Напомним, из-за аварии на тепловых сетях комплекс приостановил работу 12 августа.