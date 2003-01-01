В Петрозаводске бдительный предприниматель спас пенсионерку от мошенников

Бдительный предприниматель вовремя обратился в полицию, заметив подозрительные документы для пенсионерки.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска пресекли попытку мошенничества в отношении пожилой горожанки. Как сообщает МВД Карелии, инцидент произошел в середине сентября.

По информации ведомства, в полицию обратился предприниматель, заподозривший неладное при получении заказа на печать подозрительных документов. Документы предназначались для передачи пожилой женщине через курьера.

Прибывшие на место оперативники установили, что пенсионерка действительно общалась по телефону с мошенниками. Злоумышленники убедили женщину никого не впускать в квартиру.

Полицейские оперативно связались с родственниками потерпевшей. Дочь пенсионерки смогла уговорить мать открыть дверь. В ходе беседы с оперативниками женщина осознала, что стала жертвой аферистов.

Мошенники под предлогом расследования несанкционированных переводов пытались склонить пенсионерку к покупке золотых изделий в ломбарде. По версии злоумышленников, приобретенное золото должно было быть "изъято государством" для проведения якобы необходимых процедур. На самом деле это была схема для завладения денежными средствами пенсионерки.