Реклама на сайте
Тема недели
В надежные руки: что заставило жильцов дома на Древлянке сменить домофонную компанию
01 октября, 08:20 Статьи
Тема недели
В Петрозаводске свили «Гнездышко» для будущих родителей
29 сентября, 19:00 Статьи
Обществоведение
Многодетные мамы запустили в Петрозаводске стендап шоу
28 сентября, 14:15 Статьи
Новости

В Карелии запустили чат-бота МФЦ в мессенджере MAX

07:20

В Петрозаводске бдительный предприниматель спас пенсионерку от мошенников

07:00

Автомобиль сбил подростка на самокате в Петрозаводске

06:40

Российский топливный союз предупредил о массовом закрытии частных АЗС

00:10

Стрельба из винтовки, эстафета с люком и бросок через трубу: в Петрозаводске прошла Спартакиада в честь 20-летия «РКС»

23:30

В Петрозаводске начали разбирать Курганский мост через Лососинку

21:30

В Минприроды рассказали, что уже сделано на комплексе «Онежские петроглифы»

20:00

Назначен новый начальник Карельской таможни

19:29

5 миллионов за свободу: как карельские предприятия спасались от уголовного дела

19:00

Больше половины жителей Карелии не услышали звуки электросирен

18:40

«Толстой как блогер»: в музее «Кижи» подготовили новую экспозицию

18:20

В обманувшей карельских дольщиков строительной компании «Амперия» началась процедура банкротства

18:00

Хозяйский ротвейлер напал на жительницу Кеми

17:20

Облачно, безветренно и до +10°С: какая погода ожидается в Карелии 2 октября

17:00

Человек пострадал при съезде в кювет на севере Карелии

16:45

«Я тебя на куски порежу»: известный массажист из Петрозаводска с ножом угрожал соседям

16:30

Эльбрус и орел лидируют в голосовании на символ для банкноты в 500 рублей

16:15

Артур Парфенчиков объявил о повышении зарплат для бюджетников

16:12

30 тонн с 1 гектара: в Карелии идет сбор кукурузы

15:50

Т2 и «Солар» представили готовое решение для киберзащиты малого и среднего бизнеса

15:20

«БалтМостСтрой» завершает строительство Лобановского моста в Петрозаводске

15:05

Мэр Петрозаводска ответила в прямом эфире на вопросы о вывозе мусора

14:45

Леонида Белугу приговорили к штрафу в 500 млн рублей

14:25

Медицинский десант будет работать в Медвежьегорске два дня

14:10

Минпромторг опубликовал список автомобилей для использования в такси

13:50

Ночные заморозки продолжатся в Карелии

13:25

Петрозаводчанин потерял более миллиона рублей из-за мошенников

13:00

В Карелии назвали итоговое количество лесных пожаров в этом году

12:35

В Петрозаводске 1 октября пенсионеры могут ездить на троллейбусах и автобусах бесплатно

12:10

Суд вынес приговор главному инженеру управляющей компании, по вине которого пострадал ребенок

11:40

В Карелии задержан наркокурьер из Ленобласти

11:10

Открыта продажа билетов на самолеты из Петрозаводска в Череповец

10:50

В правительстве Карелии создана рабочая группа для контроля за вывозом мусора в гостевых домов

10:35

В столкновении двух иномарок в Петрозаводске пострадал 76-летний водитель

10:20

Бизнесмену Леониду Белуге 1 октября вынесут приговор

10:10

Магнитная буря на Земле продолжается уже тридцать часов

09:50

В Петрозаводске сбили 12-летнего велосипедиста

09:30

В России утвердили прожиточный минимум на 2026 год

09:00

В Петрозаводске ищут доноров с редкой группой крови

08:40

Жители дома на Древлянке решили отказаться от услуг компании, которая обсуживает домофоны

08:20

Схема движения изменится в центре Петрозаводска

08:00

Экс-депутат парламента Анна Позднякова возглавила объединение «Опора России» в Карелии

07:40

Ремонт моста в Колежме обойдется в 14 млн рублей

07:20

Десять единиц новой техники появилось у Кондопожского ДРСУ

07:00

В Карелии начнут мотивировать граждан для сбора водорослей

06:40

Финский политик призвал Запад восстановить отношения с Россией

00:10
В Петрозаводске бдительный предприниматель спас пенсионерку от мошенников
Сегодня 07:00 Криминал
Поделиться

Бдительный предприниматель вовремя обратился в полицию, заметив подозрительные документы для пенсионерки.

фото: Столица на Онего

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска пресекли попытку мошенничества в отношении пожилой горожанки. Как сообщает МВД Карелии, инцидент произошел в середине сентября.

По информации ведомства, в полицию обратился предприниматель, заподозривший неладное при получении заказа на печать подозрительных документов. Документы предназначались для передачи пожилой женщине через курьера.

Прибывшие на место оперативники установили, что пенсионерка действительно общалась по телефону с мошенниками. Злоумышленники убедили женщину никого не впускать в квартиру.

Полицейские оперативно связались с родственниками потерпевшей. Дочь пенсионерки смогла уговорить мать открыть дверь. В ходе беседы с оперативниками женщина осознала, что стала жертвой аферистов.

Мошенники под предлогом расследования несанкционированных переводов пытались склонить пенсионерку к покупке золотых изделий в ломбарде. По версии злоумышленников, приобретенное золото должно было быть "изъято государством" для проведения якобы необходимых процедур. На самом деле это была схема для завладения денежными средствами пенсионерки.

Обсудить (0) в ленту
В обманувшей карельских дольщиков строительной компании «Амперия» началась процедура банкротства
01 октября, 18:00 Общество
«Я тебя на куски порежу»: известный массажист из Петрозаводска с ножом угрожал соседям
01 октября, 16:30 Криминал
Леонида Белугу приговорили к штрафу в 500 млн рублей
01 октября, 14:25 Криминал
В Петрозаводске 1 октября пенсионеры могут ездить на троллейбусах и автобусах бесплатно
01 октября, 12:10 Общество
Бизнесмену Леониду Белуге 1 октября вынесут приговор
01 октября, 10:10 Криминал
В Карелии запустили чат-бота МФЦ в мессенджере MAX
07:20 Общество
В Петрозаводске бдительный предприниматель спас пенсионерку от мошенников
07:00 Криминал
Автомобиль сбил подростка на самокате в Петрозаводске
06:40 Дорожная хроника
Российский топливный союз предупредил о массовом закрытии частных АЗС
00:10 Экономика
Стрельба из винтовки, эстафета с люком и бросок через трубу: в Петрозаводске прошла Спартакиада в честь 20-летия «РКС»
23:30 Спорт
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение