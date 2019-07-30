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Новости. Спорт
17:20, 30 Июля 2019

В Петрозаводске бегуны-экстремалы пересекут тайгу

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В августе в столице республики состоится марафон по карельской тайге, в ходе которого бегунам предстоит преодолеть 50 километров.

10 августа в Петрозаводске состоится "Ультра трейл "Фонтаны". Экстремальный забег проходит второй год подряд. В прошлом году в нём поучаствовали 119 взрослых, 17 детей и 1 пёс по кличке Флэш, сообщают в мэрии.

На этот раз организаторы представили трассы на 12, 25 и 50 км. Маршрут пролегает от РЦ "Горка" через таёжный лес по направлению к "Фонтанам" и обратно. Среди препятствий традиционно окажутся корни деревьев, болотистые и глинистые участки, брод реки и даже газовая труба. На дистанции расположатся пункты с питанием, а после финиша бегунов ждёт баня.

Все участники забега получат эксклюзивные медали, марафонцы на 25 и 50 км добавят к этому фирменные футболки мероприятия.

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Комментарии

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однозначно
2019-07-30 17:40:28
Ультра трейл ? На наш переведите, а то самобытные не в курсе. Там еще пёс Флэш. Это Шарик по нашему ?
Неравнодушный
2019-07-30 17:31:28
Это не экстрим для человеческого организма, экстрим - это торчать целыми днями у компьютера. Всё перемешалось в головах у наших людей.
Гость
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