В Петрозаводске бегуны-экстремалы пересекут тайгу

В августе в столице республики состоится марафон по карельской тайге, в ходе которого бегунам предстоит преодолеть 50 километров.

10 августа в Петрозаводске состоится "Ультра трейл "Фонтаны". Экстремальный забег проходит второй год подряд. В прошлом году в нём поучаствовали 119 взрослых, 17 детей и 1 пёс по кличке Флэш, сообщают в мэрии.

На этот раз организаторы представили трассы на 12, 25 и 50 км. Маршрут пролегает от РЦ "Горка" через таёжный лес по направлению к "Фонтанам" и обратно. Среди препятствий традиционно окажутся корни деревьев, болотистые и глинистые участки, брод реки и даже газовая труба. На дистанции расположатся пункты с питанием, а после финиша бегунов ждёт баня.

Все участники забега получат эксклюзивные медали, марафонцы на 25 и 50 км добавят к этому фирменные футболки мероприятия.