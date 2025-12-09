В Петрозаводске без вести пропал 45-летний мужчина

Местонахождение горожанина остаётся неизвестным с 6 декабря.

В Петрозаводске пропал 45-летний местный житель Александр Киуру, сообщили в группе карельского отряда поисково-спасательного движения «ЛизаАлерт». Местонахождение мужчины остаётся неизвестным с 6 декабря.

— Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серо-синие, — отметили поисковики.

В день исчезновения горожанин был одет в чёрную куртку, чёрную кофту, светло-серые штаны и чёрные полусапоги.

Любую информацию о возможном месте пребывания пропавшего необходимо сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112. Спасателям требуется помощь добровольцев.

