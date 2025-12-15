В Петрозаводске без вести пропала 46-летняя женщина

Горожанка не выходила на связь почти месяц.
В Петрозаводске пропала 46-летняя местная жительница Светлана Позднякова, сообщили в группе карельского отряда поисково-спасательного движения «ЛизаАлерт». Женщина не выходила на связь с 22 ноября.
— Приметы: рост — 165, худощавого телосложения, волосы рыжие, глаза голубые, — отметили поисковики.
Информация о том, во что горожанка была одета в день своего исчезновения, отсутствует.
Любые сведения о возможном месте пребывания пропавшей необходимо сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112. Спасателям требуется помощь добровольцев.
Ранее стало известно, что 45-летний петрозаводчанин, пропавший 6 декабря, найден мёртвым. По нашим данным, в то время, пока велись его поиски, мужчина распивал спиртное вместе с приятелями. В итоге его здоровье не выдержало. Собутыльники не сразу обратили внимание на то, что их товарищ умер. Какое-то время тело находилось в квартире.