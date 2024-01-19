В Петрозаводске без вести пропала 47-летняя женщина

Полиция разыскивает без вести пропавшую жительницу Петрозаводска.

Сотрудниками полиции Петрозаводска разыскивают Ольгу Васильевну Б., 1976 года рождения. Женщина проживала на Перевалке в карельской столице.

Ольга Васильевна не выходит на связь с 14 января, сообщили в МВД Карелии.

Всех, кто знает, где может находиться пропавшая женщина, полиция просит сообщить информацию по номеру телефона: 8 981 402 0614.