В Петрозаводске без вести пропала 47-летняя женщина

Полиция разыскивает без вести пропавшую жительницу Петрозаводска.
Сотрудниками полиции Петрозаводска разыскивают Ольгу Васильевну Б., 1976 года рождения. Женщина проживала на Перевалке в карельской столице.
Ольга Васильевна не выходит на связь с 14 января, сообщили в МВД Карелии.
Всех, кто знает, где может находиться пропавшая женщина, полиция просит сообщить информацию по номеру телефона: 8 981 402 0614.
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