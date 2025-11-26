В Петрозаводске без воды остались микрорайон Университетский городок, «Сигма» и «Лемана про»

Уполномоченный по правам ребёнка в Карелии Геннадий Сараев высказал мнение по поводу жестокого избиения в Беломорске, повлёкшего гибель молодого человека с инвалидностью, а также заступился за девочку, которая сломала челюсть пьяному мужчине.

Также воды не будет в гипермаркете «Лемана Про» на Лесном проспекте, 49 и в торговом комплексе «Лотос Плаза» на Лесном проспекте, 47А.

Отключения начались около 09:30 утра. Они затронули улицы Университетскую, Роберта Рождественского, Солнечную, Биологическую, а также переулки Светлый, Лучевые 1-8 и проезды Радужные 1-4, Дивизионный, Луганский, Университетский 1-4. Ориентировочно, воды не будет до 20:00.

Сегодня, 27 ноября, в Петрозаводске проводят работы на сетях водоснабжения. Подача холодной воды будет приостановлена до 20:00 в Университетском городке, также без коммунального ресурса остались два гипермаркета.

В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с программами для просмотра камер

Бойцовская собака держит в страхе владельцев более мелких питомцев в одном из микрорайонов Петрозаводска

В Петрозаводске будут судить за мошенничество экс-начальника одного из отделов Центра спортивной подготовки Карелии

В Петрозаводске на месте снесенных аварийных домов на Кукковке построят жилой комплекс с детским садом

Три дома построят для расселения аварийного жилья в Карелии до конца 2026 года

С экс-министра сельского хозяйства Карелии взыщут еще более 30 миллионов рублей

Вода аномально быстро начала возвращаться в исчезающее озеро в соседнем с Карелией регионе

17-летняя девочка фасовала наркотики и раскладывала их по тайникам в Петрозаводске

До +5℃ и дожди: аномально тёплая погода вернётся в Карелию в последние дни осени

Два человека погибли в ДТП на трассе в Карелии

Леонид Белуга получил разрешение на строительство аквапарка в Петрозаводске и рассказал, каким он будет

Скончался третий пострадавший в утреннем ДТП на трассе в Карелии

«Мы к этому шли 10 лет»: Леонид Белуга рассказал, каким будет первый аквапарк в Петрозаводске

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.