В Петрозаводске без воды остались микрорайон Университетский городок, «Сигма» и «Лемана про»

Целый микрорайон в карельской столице остался без воды до вечера.
Сегодня, 27 ноября, в Петрозаводске проводят работы на сетях водоснабжения. Подача холодной воды будет приостановлена до 20:00 в Университетском городке, также без коммунального ресурса остались два гипермаркета.
Отключения начались около 09:30 утра. Они затронули улицы Университетскую, Роберта Рождественского, Солнечную, Биологическую, а также переулки Светлый, Лучевые 1-8 и проезды Радужные 1-4, Дивизионный, Луганский, Университетский 1-4. Ориентировочно, воды не будет до 20:00.
Также воды не будет в гипермаркете «Лемана Про» на Лесном проспекте, 49 и в торговом комплексе «Лотос Плаза» на Лесном проспекте, 47А.