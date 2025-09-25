В Петрозаводске бездомный обокрал магазин техники и алкомаркет

В карельской столице задержали серийного магазинного вора.

Полиция Петрозаводска задержала 49-летнего мужчину, подозреваемого в серии краж из магазинов.

Бездомный гражданин, ранее судимый за имущественные преступления, сове ршил несколько хищений в разных районах города. Сначала подозреваемый украл наушники стоимостью 17 999 рублей из магазина техники в микрорайоне Древлянка.

Через два дня он украл точно такие же наушники в другом магазине этой же сети. Еще через несколько дней мужчина похитил бутылку виски за 2 699 рублей из алкомаркета. Все украденные товары злоумышленник продал неустановленным лицам.

Как выяснилось, у мужчины и раньше были проблемы с законом — его судили за аналогичные преступления. Полиция возбудила уголовные дела по статье «Кража». За это преступление предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Петрозаводске разыскивают подозреваемых в краже ювелирных изделий.