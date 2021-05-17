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В Петрозаводске безработному должнику-алиментщику заблокировали банковские счета

Новости. Общество
18:00, 18 Мая 2021
фото: © Сергей Коньков/ТАСС
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Безработному и не имеющему дохода должнику по алиментам не только заблокировали банковские счета, но и не выпускают его за границу, сообщили в службе судебных приставов Карелии.

Исполнительное производство о взыскании алиментов на сумму 12330 рублей в месяц было открыто в петрозаводском отделении судебных приставов.

Выяснилось, что должник не работает, не имеет постоянного дохода, на учете в центре занятости не состоит, а также не имеет движимого и недвижимого имущества.

Однако оказалось, что при этом на имя должника открыты счета в банках. Пристав-исполнитель наложил взыскание на эти счета.

При этом должник регулярно перечислял платежи самостоятельно на счет взыскателя, что подтверждалось расписками. Но сумму он вносил меньшую, чем определенный ранее судом ежемесячный платеж. В результате накопился долг — более 200 тысяч рублей.

В итоге суд удовлетворил иск судебного пристава-исполнителя и ограничил должника в праве выезда за рубеж и в праве управления транспортным средством. В дальнейшем ему может грозить арест либо штраф.

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Комментарии

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кир
2021-05-18 18:49:30
На принудительные обязательные работы его. Доиграетесь.
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