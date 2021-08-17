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В Петрозаводске библиотеки продолжают собирать школьные принадлежности для нуждающихся семей

Новости. Общество
18:20, 18 Августа 2021
фото: © freepik

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Традиционная акция «Благотворительный школьный базар» продлится до 23 августа.

Централизованная библиотечная система Петрозаводска приглашает горожан к участию в «Благотворительном школьном базаре». Присоединиться к сбору учебных принадлежностей и книг для детей из нуждающихся семей может любой желающий, сообщили в администрации столицы Карелии.

Для того, чтобы стать участником акции, необходимо принести школьные наборы до 23 августа в городские библиотеки:

• Центральная городская библиотека им. Д.Я. Гусарова (Октябрьский пр., 7);
• Городская детская библиотека им. В.М. Данилова (ул. Гоголя, д. 14);
• Библиотека №3 им. Н. Клюева (ул. Ровио, д. 17/2);
• Библиотека №4 (Соломенская ул., д. 25);
• Библиотека №7 (ул. Жуковского, д. 63);
• Библиотека №8 (Сыктывкарская ул., д. 1);
• Библиотека №11 (Нойбранденбургская ул., д. 25);
• Библиотека №15 (ул. Калевалы, д. 6);
• Библиотека №22 (Лососинское шоссе, д. 31, к. 5).

Завершится акция 27 августа. Школьные принадлежности и книги будут переданы общественным организациям и социальным учреждениям города для распределения между подопечными.

Телефон для справок 70-35-22.

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