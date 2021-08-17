В Петрозаводске библиотеки продолжают собирать школьные принадлежности для нуждающихся семей

Традиционная акция «Благотворительный школьный базар» продлится до 23 августа.

Централизованная библиотечная система Петрозаводска приглашает горожан к участию в «Благотворительном школьном базаре». Присоединиться к сбору учебных принадлежностей и книг для детей из нуждающихся семей может любой желающий, сообщили в администрации столицы Карелии.

Для того, чтобы стать участником акции, необходимо принести школьные наборы до 23 августа в городские библиотеки:

• Центральная городская библиотека им. Д.Я. Гусарова (Октябрьский пр., 7);

• Городская детская библиотека им. В.М. Данилова (ул. Гоголя, д. 14);

• Библиотека №3 им. Н. Клюева (ул. Ровио, д. 17/2);

• Библиотека №4 (Соломенская ул., д. 25);

• Библиотека №7 (ул. Жуковского, д. 63);

• Библиотека №8 (Сыктывкарская ул., д. 1);

• Библиотека №11 (Нойбранденбургская ул., д. 25);

• Библиотека №15 (ул. Калевалы, д. 6);

• Библиотека №22 (Лососинское шоссе, д. 31, к. 5).

Завершится акция 27 августа. Школьные принадлежности и книги будут переданы общественным организациям и социальным учреждениям города для распределения между подопечными.

Телефон для справок 70-35-22.