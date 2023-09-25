В Петрозаводске билось цветное сердце

В столице Карелии прошла выставка световых инсталляций.

В минувшие выходные петрозаводчане могли стать участниками фестиваля «Заводь. Дело на заводе». На территории ОТЗ и вокруг него установили десяток инсталляций, созданных художниками со всей страны. Арт-объекты загорались после семи вечера и начинали переливаться разными цветами, пишет «Московский комсомолец в Карелии».

Так, в Мебельном цеху билось настоящее сердце Петрозаводска – напоминание о том, что город существовал и существует благодаря промышленности:

«Проект "Бьющееся сердце города" – это инсталляция, затрагивающая актуальную проблему оттока населения из малых городов, одним из которых является Петрозаводск. Она создана с целью привлечения внимания общества к этой проблеме и восполнения недостатка веры в будущее малых населенных пунктов. Инсталляция напоминает людям, что их город имеет свой потенциал и важен для них. Она символизирует наличие жизни и движения в Петрозаводске, а также призывает людей не покидать свой родной город, а вместо этого продолжать жить и работать здесь, принимая активное участие в его развитии», – цитирует «МК в Карелии» организаторов фестиваля.

Какие еще арт-объекты подсветили в столице Карелии, запечатлел фотограф издания.