В Петрозаводске бизнесмен оплатил миллионный долг за себя и за друга

Двое жителей Карелии задолжали государству 2,5 млн рублей и не спешили отдавать, рассказали в карельском УФССП.

Два гражданина нанесли материальный ущерб государству в размере почти 2,5 млн рублей.

Было возбуждено исполнительное производство, и граждане "переквалифицировались" в должников, которые обязаны солидарно выплатить государству указанную задолженность.

Когда судебный пристав установил, что должники уклоняются от погашения солидарной задолженности, им были сделаны запросы в регистрирующие органы — ГИБДД, в кредитные организации и по месту работы.

Выяснилось, что одному из должников — гражданину П. принадлежат две автомашины: Toyota Camry и КIА. На его имя открыто несколько счетов в банке, на которых находится достаточное количество денежных средств для погашения долга, и он является директором компании.

Судебный пристав наложила арест на денежные средства, находящиеся на его счетах в банках, и разъяснила, что дальнейшая "проволочка" по времени с оплатой солидарной задолженности повлечет за собой арест автотранспортных средств, а также заперт на выезд за границу.

Последствия уклонения от оплаты долга были разъяснены и второму гражданину по солидарному долгу.

Вскоре выяснилось, что за рубежом второй должник ведет предпринимательскую деятельность. Чтобы не нести убытки, связанные с ведением бизнеса за границей, гражданин оплатил всю солидарную задолженность единовременно.

Таким образом, гражданину Л. пришлось платить за себя и за того, кто этого делать не намеревался.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.