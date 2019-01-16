В Петрозаводске бизнесмен оплатил миллионный долг за себя и за друга

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Двое жителей Карелии задолжали государству 2,5 млн рублей и не спешили отдавать, рассказали в карельском УФССП.
Два гражданина нанесли материальный ущерб государству в размере почти 2,5 млн рублей.
Было возбуждено исполнительное производство, и граждане "переквалифицировались" в должников, которые обязаны солидарно выплатить государству указанную задолженность.
Когда судебный пристав установил, что должники уклоняются от погашения солидарной задолженности, им были сделаны запросы в регистрирующие органы — ГИБДД, в кредитные организации и по месту работы.
Выяснилось, что одному из должников — гражданину П. принадлежат две автомашины: Toyota Camry и КIА. На его имя открыто несколько счетов в банке, на которых находится достаточное количество денежных средств для погашения долга, и он является директором компании.
Судебный пристав наложила арест на денежные средства, находящиеся на его счетах в банках, и разъяснила, что дальнейшая "проволочка" по времени с оплатой солидарной задолженности повлечет за собой арест автотранспортных средств, а также заперт на выезд за границу.
Последствия уклонения от оплаты долга были разъяснены и второму гражданину по солидарному долгу.
Вскоре выяснилось, что за рубежом второй должник ведет предпринимательскую деятельность. Чтобы не нести убытки, связанные с ведением бизнеса за границей, гражданин оплатил всю солидарную задолженность единовременно.
Таким образом, гражданину Л. пришлось платить за себя и за того, кто этого делать не намеревался.
Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
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