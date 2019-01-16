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Новости. Общество
10:34, 16 Января 2019
фото: kp.ru/Алексей БУЛАТОВ

В Петрозаводске бизнесмен оплатил миллионный долг за себя и за друга

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Двое жителей Карелии задолжали государству 2,5 млн рублей и не спешили отдавать, рассказали в карельском УФССП.

Два гражданина нанесли материальный ущерб государству в размере почти 2,5 млн рублей.

Было возбуждено исполнительное производство, и граждане "переквалифицировались" в должников, которые обязаны солидарно выплатить государству указанную задолженность.

Когда судебный пристав установил, что должники уклоняются от погашения солидарной задолженности, им были сделаны запросы в регистрирующие органы — ГИБДД, в кредитные организации и по месту работы.

Выяснилось, что одному из должников — гражданину П. принадлежат две автомашины: Toyota Camry и КIА. На его имя открыто несколько счетов в банке, на которых находится достаточное количество денежных средств для погашения долга, и он является директором компании. 

Судебный пристав наложила арест на денежные средства, находящиеся на его счетах в банках, и разъяснила, что дальнейшая "проволочка" по времени с оплатой солидарной задолженности повлечет за собой арест автотранспортных средств, а также заперт на выезд за границу.

Последствия уклонения от оплаты долга были разъяснены и второму гражданину по солидарному долгу.

Вскоре выяснилось, что за рубежом второй должник ведет предпринимательскую деятельность. Чтобы не нести убытки, связанные с ведением бизнеса за границей, гражданин оплатил всю солидарную задолженность единовременно.

Таким образом, гражданину Л. пришлось платить за себя и за того, кто этого делать не намеревался.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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Комментарии

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кир
2019-01-16 10:50:17
Зачем нам всё это жуете? Неинтересно.
Гость
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