В Петрозаводске благотворители ремонтируют муниципальный детский сад для детей-инвалидов

Глава Петрозаводска выразила благодарность фонду сохранения духовного наследия преподобного Сергия Радонежского за содействие в модернизации детского сада, сообщили в администрации города.

При поддержке благотворителей в дошкольном учреждении для детей с ограниченными возможностями здоровья ведется переоборудование медблока и бассейна.

Начаты работы по реконструкции и оснащению современным оборудованием медицинского блока в детском сад компенсирующего вида № 108 "Снежинка".

Модернизация позволит проводить комплексную восстановительную реабилитацию воспитанников детского сада, имеющих нарушения функций опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы различной степени тяжести. Кроме того, в ближайшее время в специализированном дошкольном учреждении будет реконструирован бассейн для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник, Администрация города и руководство МДОУ "Детский сад № 108" выражают искреннюю признательность за оказанную помощь генеральному директору ПАО "Группа ЛСР", председателю правления Благотворительного фонда сохранения духовного наследия преподобного Сергия Радонежского Андрею Молчанову.