Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
14:52, 14 Августа 2018

В Петрозаводске благоустраивают микрорайон Ключевая

По теме

"Посмотреть в глаза и передать печеньки": Гезалов хочет посетить подростка, который сжег Успенскую церковь
14.08.18 16:06
В Карелии родителям, чтобы собрать ребенка в первый класс, потребуется не менее 10 тыс. рублей
14.08.18 15:13
Где в Петрозаводске принимают отработанные батарейки
14.08.18 14:00
Все новости
Загрузка...

Ход работ проверили глава города и спикер Петросовета.

Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук и глава города Ирина Мирошник проинспектировали благоустройство общественных пространств Петрозаводска. Руководители города посетили Парк 50-летия Пионерской организации в центре карельской столицы и Аллею дружбы на Ключевой.

В парке работы вступили в активную стадию, в ближайшее время подрядчик начнет монтировать детскую площадку. Кроме того, специалисты сняли старое асфальтовое покрытие и готовятся положить на его место новое. Также в парке восстановят лестницы и устроят пешеходную дорожку, вдоль которой в рамках международного сотрудничества с городом-побратимом Нарвой планируется высадить яблони.

Начались работы и на Алее дружбы – главной пешеходной артерии Ключевой, которая расположена вдоль улицы Нойбранденбургской. Здесь подрядчик демонтировал бетонные плиты, которые прежде служили покрытием прогулочной зоны. Местные жители регулярно жаловались на то, что с наступлением весны и осенью плиты подтачивала вода, отчего их состояние за годы эксплуатации сильно ухудшилось. Особенно страдали от этого женщины, гулявшие по аллее с колясками.

Место бетонных плит в ближайшее время займет новое асфальтовое покрытие. Кроме того, вдоль аллеи появятся новые скамейки и урны. В августе пройдет аукцион на выполнение второго этапа благоустройства – от магазина "Магнит" до улицы Кемской.

- Мы видим, как воплощается в жизнь партийный проект "Единой России" "Комфортная городская среда", - отметил Геннадий Боднарчук, возглавляющий городское отделение партии. – Территории, на которых сейчас проходит благоустройство, выбрали сами жители нашего города. Аллея дружбы оказалась в числе победителей народного голосования, и скоро здесь появится хорошо асфальтированная дорога, скамейки, а затем и тренажеры. Я убежден, что благодаря активному участию горожан в программе наш город и дальше будет становиться комфортнее и красивее.

По условиям контракта, работы на обеих территориях должны быть завершены к 21 сентября, однако подрядчики обещают закончить их раньше.

Напомним, в нынешнем году в Петрозаводске по программе "Комфортная городская среда" проходит благоустройство 16 дворов и трех общественных пространств: парка 50-летия Пионерской организации, Аллеи дружбы и лыжной трассы "Фонтаны".

Какие именно общественные территории следует благоустроить в первую очередь, решали сами горожане на мартовском народном голосовании. Три проекта, набравшие наибольшее число голосов, будут реализованы в 2018 году. Еще 12 территорий благоустроят в течение следующих четырех лет – по три территории в год.

По теме

"Посмотреть в глаза и передать печеньки": Гезалов хочет посетить подростка, который сжег Успенскую церковь
14.08.18 16:06
В Карелии родителям, чтобы собрать ребенка в первый класс, потребуется не менее 10 тыс. рублей
14.08.18 15:13
Где в Петрозаводске принимают отработанные батарейки
14.08.18 14:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.08.2018, 10:43
"Для нас это день скорби, а здесь - праздник": канадец поделился впечатлениями от Карелии
12.08.2018, 10:03
ФОТО: В Петрозаводске ночью под колесами авто погиб пешеход, жуткие кадры
08.08.2018, 10:55
Витамин D. Всем выйти из сумрака
07.08.2018, 15:05
Скончался депутат Петрозаводского городского совета Сергей Черемухин
10.08.2018, 11:44
ФОТО и ВИДЕО: От Успенской церкви почти ничего не осталось
10.08.2018, 10:00
СРОЧНО: Успенская церковь горит в Карелии

Аналитика

13.08.2018 09:00
Обществоведение
Услуга для ветерана 1
Постояльцы дома-интерната для ветеранов в Петрозаводске пожаловались на невкусное питание и на недостаток денег на лекарства.
Как жить дальше будем 3
10.08.2018 12:00
Пять вопросов о слиянии "Премьера",  "Vыхода" и Центра национальных культур
10.08.2018 09:50
Пенсионная реформа: лучшее качество жизни или "дожитие"? 7
09.08.2018 10:09
Алюминиевый кризис: Карелия может остаться без НАЗа 13
07.08.2018 13:09
Вся аналитика

Чтиво

08.08.2018 10:55
Без политики
Витамин D. Всем выйти из сумрака
В погоне за новейшими методами лечения, модными диетами многие забывают о самых базовых потребностях, заложенных самой природой для правильной работы организма.
Обновленный офтальмологический центр Карелии готовится к открытию 4
03.08.2018 12:21
"Деньги" показали на большом экране 3
30.07.2018 11:24
Погорельцы 2
26.07.2018 12:09
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
11.08.2018 10:40
все фото и видео

Опрос

Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»