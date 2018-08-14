В Петрозаводске благоустраивают микрорайон Ключевая

Ход работ проверили глава города и спикер Петросовета.

Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук и глава города Ирина Мирошник проинспектировали благоустройство общественных пространств Петрозаводска. Руководители города посетили Парк 50-летия Пионерской организации в центре карельской столицы и Аллею дружбы на Ключевой.

В парке работы вступили в активную стадию, в ближайшее время подрядчик начнет монтировать детскую площадку. Кроме того, специалисты сняли старое асфальтовое покрытие и готовятся положить на его место новое. Также в парке восстановят лестницы и устроят пешеходную дорожку, вдоль которой в рамках международного сотрудничества с городом-побратимом Нарвой планируется высадить яблони.

Начались работы и на Алее дружбы – главной пешеходной артерии Ключевой, которая расположена вдоль улицы Нойбранденбургской. Здесь подрядчик демонтировал бетонные плиты, которые прежде служили покрытием прогулочной зоны. Местные жители регулярно жаловались на то, что с наступлением весны и осенью плиты подтачивала вода, отчего их состояние за годы эксплуатации сильно ухудшилось. Особенно страдали от этого женщины, гулявшие по аллее с колясками.

Место бетонных плит в ближайшее время займет новое асфальтовое покрытие. Кроме того, вдоль аллеи появятся новые скамейки и урны. В августе пройдет аукцион на выполнение второго этапа благоустройства – от магазина "Магнит" до улицы Кемской.

- Мы видим, как воплощается в жизнь партийный проект "Единой России" "Комфортная городская среда", - отметил Геннадий Боднарчук, возглавляющий городское отделение партии. – Территории, на которых сейчас проходит благоустройство, выбрали сами жители нашего города. Аллея дружбы оказалась в числе победителей народного голосования, и скоро здесь появится хорошо асфальтированная дорога, скамейки, а затем и тренажеры. Я убежден, что благодаря активному участию горожан в программе наш город и дальше будет становиться комфортнее и красивее.

По условиям контракта, работы на обеих территориях должны быть завершены к 21 сентября, однако подрядчики обещают закончить их раньше.

Напомним, в нынешнем году в Петрозаводске по программе "Комфортная городская среда" проходит благоустройство 16 дворов и трех общественных пространств: парка 50-летия Пионерской организации, Аллеи дружбы и лыжной трассы "Фонтаны".

Какие именно общественные территории следует благоустроить в первую очередь, решали сами горожане на мартовском народном голосовании. Три проекта, набравшие наибольшее число голосов, будут реализованы в 2018 году. Еще 12 территорий благоустроят в течение следующих четырех лет – по три территории в год.