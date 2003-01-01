В Петрозаводске благоустроили набережную Лососинки и создали новый бульвар

В Петрозаводске продолжается масштабное благоустройство микрорайона Петровская Слобода.
Завершены первые этапы работ по созданию комфортной среды для жителей. Об этом сообщила глава Петрозаводска Инна Колыхматова.
На набережной реки Лососинка провели благоустройство участка от моста до жилого комплекса «Речка-2». Кроме того, появился новый пешеходный бульвар со спортивными площадками и зонами отдыха, который соединил набережную со сквером. Об этом проекте мы подробно писали ранее.
В планах застройщика — строительство пешеходного моста, который свяжет будущую улицу Александра Меншикова со стадионом «Юность». Это обеспечит безопасное движение между парком Ямка и территорией Петровской Слободы.
Также планируется построить новую дорожную сеть между жилыми комплексами, завершить благоустройство набережной и установить светофор на пересечении Казарменской улицы и улицы «Правды».