В Петрозаводске благоустроили Назарьевскую площадь в парке Победы

Общественную территорию в центре города привели в порядок.
В Петрозаводске завершили масштабное благоустройство Назарьевской площади, расположенной в парке Победы на пересечении улиц Пушкинской и Большой Петропавловской.
Как рассказала глава карельской столицы Инна Колыхматова, ходе работ старое полуразрушенное покрытие площади полностью демонтировали. Вместо него уложили новую каменную брусчатку. Также строители обновили все пешеходные дорожки и оформили удобный подход к скульптуре «Мелодия». Для отдыха горожан на обновленной площади установили новые скамейки.
Ранее в Петрозаводске завершили благоустройство Докторской аллеи.