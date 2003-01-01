В Петрозаводске благоустроили Терманский сквер

В отдалённом районе Петрозаводска появилась благоустроенная общественная территория с зонами для отдыха и занятий спортом.
В Петрозаводске завершили благоустройство Терманского сквера в районе Сулажгорский Кирпичный Завод. Об этом сообщила глава карельской столицы Инна Колыхматова.
Работы провели по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». В сквере сделали новые дорожки, установили опоры освещения и оборудовали площадку для отдыха. На площадке разместили два теннисных стола и скамейки. Также построили лестничный спуск к воде и разбили газоны.
Местные жители остались довольны преображением сквера. Активисты планируют дальнейшее благоустройство — установку беседки, зоны для костра и песчаного пляжа.
Получилась прекрасная зона отдыха. Сюда могут приходить и взрослые, и дети. Можно гулять с колясками, заниматься спортом. Хорошее место для скандинавской ходьбы, место позитива. Хочется просто здесь отдохнуть душой, — отметила местная жительница.
Это не первое общественное пространство, обновленное в текущем году по федеральному проекту. Ранее работы завершили в Тихом сквере на Голиковке.