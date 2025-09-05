Реклама на сайте
«Вниз»: психологический триллер с Егором Кридом и «Москвой-Сити» играет на нервах
05 сентября, 16:53
Большой куш: как забрать миллионы у пенсионерок в Петрозаводске и остаться на свободе
04 сентября, 15:45
Испытание огнем: как в Карелии справляются с лесными пожарами
04 сентября, 12:00
В Петрозаводске благоустроят Государев сад за 83,4 млн руб

15:45

Минобрнауки: Вузы узнают число платных мест в ноябре

15:00

Российская вакцина от рака готова к применению

13:50

Дискуссия о сохранении мозаики в Карелии пройдет в городе Сортавала

13:10

В Карелии сократилось число дистанционных мошенничеств

12:30

Автомобиль вылетел в кювет на севере Карелии

12:00

Конфликт в ресторане «Ели-Пели» дошел до суда

11:30

«Просто в шоке»: мужчина вез ребенка на электросамокате прямо по дороге в Петрозаводске

10:45

Стало известно, когда заработает парковка у вокзала в Петрозаводске

10:00

В Минздраве Карелии рассказали, как восполнить дефицит железа и ферритина

09:30

Массовая авария произошла к югу от Петрозаводска

09:00

Город в Карелии вошел в топ популярнейших мест для отдыха осенью

08:30

Схему движения изменили на двух опасных перекрестках в Петрозаводске

08:00

Перечислены сайты, которые будут работать при ограничении интернета

07:30

Врач развеяла популярный миф о влиянии энергетиков на концентрацию

00:10

Продолжительная магнитная буря начнется на Земле 6 сентября

22:50

Певец Александр Малинин снова приезжает в Петрозаводск

22:00

Семье погибшего на СВО жителя Карелии передали высокие государственные награды

21:00

18 грибников спасли за сезон сотрудники поисковой службы в Карелии

20:30

Жительнице Петрозаводска Октябрине Леоновой исполнился 101 год

20:00

Администрацию Медвежьегорского района Карелии обязали установить освещение на дороге

19:30

Госавтоинспекция выявила нарушения правил перевозки детей в Петрозаводске

19:00

Торговые сети раскритиковали законопроект об ограничении продажи алкоголя в Карелии

18:30

В Минздраве опровергли информацию о закрытии инфекционного отделения в Лоухской ЦРБ

18:00

В российский прокат вышел психологический триллер «Вниз» с Егором Кридом

17:25

В Петрозаводске подвели итоги IX межрегионального конкурса профессионального мастерства «Дока»

17:20

Тепло и без осадков: чем порадует карельская погода 6 сентября

17:00

Инженеры из ПетрГУ разработали систему отслеживания сбоев промышленного оборудования

16:40

Актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в Домодедово

16:20

Как сделать цифровую жизнь школьника безопасной

16:12

Шесть маршрутов, в планах еще два - троллейбусники в день рождения рассказали о ближайших задачах предприятия

16:00

Выборы в отдаленном поселке на севере Карелии могут преподнести сюрприз

15:15

Ранее судимый петрозаводчанин избил полицейского за просьбу прекратить преследование подростка

15:00

Площадку для выгула собак обустроили в новом районе «Talojarvi. Город у воды»

14:45

Более 36% юных жителей Карелии негативно оценивают ситуацию на региональном рынке труда

14:30

Банк России при принятии решения о снижении ключевой ставки учтет мнение карельских предприятий

14:10

Законы для людей: В Карелии учитель получил бесплатный участок и построил дом

14:05

На главную площадь в Кондопоге вернули поврежденный вандалами арт-объект

13:50

В Карелии с вечера 5 сентября объявлен желтый уровень погодной опасности

13:30

Погоня за пьяным подростком по ночному Петрозаводску завершилась четырьмя прицельными выстрелами

13:10

Аврора, Космос: названы самые редкие имена новорожденных в Петрозаводске

12:50

Спасатели нашли заблудившегося под Петрозаводском грибника

12:30

Власти Карелии обещают достроить брошенный подрядчиком жилой дом в Лахденпохье

12:10

Супруги из Петрозаводска получили медаль «За любовь и верность»

11:50

Щебень, тренажеры, пожарные роботы - возможности для сотрудничества обсудили на встрече глава Карелии и мэр Москвы.

11:30

В Петрозаводске на автовокзале установили первый терминал для продажи билетов

11:10

Карельская фигуристка вошла в число сильнейших на международных соревнованиях

10:55

Стало известно, куда отправится белое пианино после закрытия сезона на набережной

10:40

В Карелии скончался заслуженный эколог Александр Ширлин

10:20

Билайн установил новые базовые станции в густонаселенном районе Петрозаводска

10:00

20-летняя девушка получила травмы в аварии в Петрозаводске

09:50

Две жительницы Петрозаводска поверили обещаниям легкого заработка и остались без денег

09:30

Два новых ФАПа и амбулаторию построят в Пудожском районе Карелии

09:00

Самое долгое за три года лунное затмение смогут увидеть жители России 7 сентября

08:40

С 1 сентября изменились правила оформления протоколов общих собраний жильцов многоквартирных домов

08:20

«Привязали к дереву и замотали морду верёвкой»: в Карелии ищут дом спасённой из рук живодёров собаке

08:00

В Роспотребнадзоре оценили риски завоза чумы в Россию

07:40

Петрозаводчан приглашают на вернисаж выставки, посвящённой Александру Пушкину

07:20

В Водлозерском парке нашли два новых гнезда краснокнижных орланов

07:00

На улицы Петрозаводска выйдут новые ломовозы с манипуляторами

06:40

Россиянин победил медведя в рукопашной схватке в тайге

00:10
В Петрозаводске благоустроят Государев сад за 83,4 млн руб
Сегодня 15:45 Благоустройство
Территорию в районе Государева сада благоустроят в Петрозаводске в этом году.

фото: © Парк культуры и отдыха / VK

Информация о благоустройстве сада опубликована на сайте госзакупок. Обустройство сада проводят в рамках развития туристического центра города

На проведение работ выделили 83,6 млн руб. На конкурс заявились три подрядные организации. Как сообщили РБК Карелия в администрации города, по результатам конкурсных процедур победителем стало ООО «ТК Карелия-Гранит».

В рамках благоустройства компания обустроит смотровую площадку, установит скамейки, а также памятный знак. Кроме того, в Государевом саду появится освещение, проведут работы по водоотведению и озеленению территории.

Работы намерены завершить не позднее 12 декабря 2025 года. Ранее «Столица на Онего» писала, что на ремонт фонтана в Государевом саду денег в бюджете Петрозаводска нет.

 
Схему движения изменили на двух опасных перекрестках в Петрозаводске
Сегодня, 08:00 Благоустройство
Торговые сети раскритиковали законопроект об ограничении продажи алкоголя в Карелии
05 сентября, 18:30 Экономика
Площадку для выгула собак обустроили в новом районе «Talojarvi. Город у воды»
05 сентября, 14:45 Благоустройство
Власти Карелии обещают достроить брошенный подрядчиком жилой дом в Лахденпохье
05 сентября, 12:10 Общество
Вертолет санавиации спас 187 пациентов в Карелии

С начала года вертолет санитарной авиации выполнил 124 полета и эвакуировал 187 пациентов из разных районов Карелии. Среди спасенных — 22 ребенка, в том числе семеро младенцев в возрасте до года.

