В Петрозаводске благоустроят Государев сад за 83,4 млн руб

Территорию в районе Государева сада благоустроят в Петрозаводске в этом году.

Информация о благоустройстве сада опубликована на сайте госзакупок. Обустройство сада проводят в рамках развития туристического центра города

На проведение работ выделили 83,6 млн руб. На конкурс заявились три подрядные организации. Как сообщили РБК Карелия в администрации города, по результатам конкурсных процедур победителем стало ООО «ТК Карелия-Гранит».

В рамках благоустройства компания обустроит смотровую площадку, установит скамейки, а также памятный знак. Кроме того, в Государевом саду появится освещение, проведут работы по водоотведению и озеленению территории.

Работы намерены завершить не позднее 12 декабря 2025 года. Ранее «Столица на Онего» писала, что на ремонт фонтана в Государевом саду денег в бюджете Петрозаводска нет.