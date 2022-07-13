В Петрозаводске бойцы Росгвардии оставили женщину без косметики, а мужчину без тормозной жидкости

В Петрозаводске была задержана молодая женщина, укравшая в магазине косметический набор и средства личной гигиены, сообщили в Управлении Росгвардии Карелии.

На днях вечером сработала кнопка тревожной сигнализации в одном из сетевых магазинов Петрозаводска. Представители службы охраны торгового заведения пояснили прибывшим по сигналу тревоги сотрудникам Росгвардии, что неизвестная гражданка, находясь в торговом зале, взяла косметический набор, средства личной гигиены и пронесла их мимо кассы, не оплатив.

За хищение товара на сумму около 3500 рублей была задержана и передана полиции 32-летняя петрозаводчанка.

В этот же день за хищение безалкогольного напитка и бутылки тормозной жидкости в другом сетевом магазине карельской столицы росгвардейцами был задержан и также передан полиции 33-летний местный житель. Сумма ущерба в этом случае составила менее 1000 рублей.