В Петрозаводске более 500 человек стартовали в новый год с «Забегом желаний»

Петрозаводск начал новый 2026 год с яркого спортивного события.

Утром 1 января сотни горожан разного возраста в праздничных нарядах вышли на Онежскую набережную, чтобы принять участие в ежегодном «Забеге желаний».

В этом году акция собрала реколрдное число участников. По подсчетам организаторов, их было более 500.

Участники преодолели символическую дистанцию в 2026 метров. Это не соревнование, а массовая акция, где каждый мог написать свое заветное желание прямо на стартовом номере. На финише участников ждал согревающий чай.

— Забег желаний — добрая традиция Петрозаводска. Он не соревновательный, а объединяющий: встреча единомышленников и друзей в праздничной атмосфере. Участники не только зарядились здоровьем, но и буквально написали свои заветные мечты на стартовых номерах, — написала на своей странице глава Петрозаводска Инна Колыхматова.

Похожий праздничный забег прошел и в Костомукше.