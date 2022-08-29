В Петрозаводске более 90% домов подключены к теплу

Администрация карельской столицы заявила, что более 90 процентов жилых домов Петрозаводска подключили к теплоснабжению.
Утром 7 сентября 91 процент жилищного фонда карельской столицы подключен к теплоснабжению. Об этом информирует пресс-центр мэрии города.
Управляющие компании продолжают работы, связанные со стартом отопительного сезона.
Пятого сентября власти Петрозаводска объявили о начале отопительного сезона.
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