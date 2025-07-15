В Петрозаводске более трёх самокатчиков в день нарушают ПДД

Размер штрафа за несоблюдение правил движения составляет 800 рублей.

Ежедневно в Петрозаводске порядка 3,35 водителей электросамокатов игнорируют требования дорожного знака на участке Набережного проспекта от проспекта Ленина до проспекта Карла Маркса, сообщили в Госавтоинспекции города.

— За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 800 рублей, — отметили там.

Также жителей и гостей карельской столицы призвали быть внимательнее во время езды на средствах индивидуальной мобильности и не забывать руководствоваться знаками, установленными в черте города.