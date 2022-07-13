В Петрозаводске большегруз протаранил «Land Cruiser»

После ДТП помощь медиков потребовалась женщине и ребенку.

Авария произошла во вторник, 26 июля, в Петрозаводске, на Комсомольском проспекте. Об этом сообщает ГИБДД.

В 15:40 водитель автомобиля «Scania» не уступил дорогу автомобилю «Toyota Land Cruiser», пользующемуся преимуществом в движении, и столкнулся с ним.

В результате ДТП пострадала 45-летняя женщина, водитель внедорожника, ее 7-летнему пассажиру медики оказали разовую помощь.