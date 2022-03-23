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В Петрозаводске бомж продал велосипед стоимостью 15 тысяч за 500 рублей

Новости. Криминал
18:40, 23 Марта 2022
фото: © VIKS.CC

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Полиция карельской столицы раскрыла дело об угоне велосипеда, сообщили в МВД республики.

В полицию Петрозаводска поступило сообщение от 35-летнего жителя города, пострадавшего от кражи. У него пропал велосипед стоимостью чуть более 15 тысяч рублей. Как выяснилось, мужчина ненадолго отставил его у входа в кафе и не стал пристегивать противоугонным тросом. Когда вернулся, на месте не нашёл.

Полицейские выяснили, что к краже велосипеда причастен 51-летний мужчина без определенного места жительства. Проходя мимо, он заметил непристегнутый велосипед, угнал его и продал прохожему за 500 рублей.

Теперь угонщику предстоит ответить перед законом. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража».

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