В Петрозаводске борются с гололедицей на улицах и тротуарах

Работы ведутся с помощью спецтехники и вручную во всех районах карельской столицы.

Подрядчик борется с гололедицей на тротуарах и улицах Петрозаводска, сообщили в паблике городской администрации 3 ноября.





Работы ведутся с помощью спецтехники и вручную во всех районах карельской столицы. Подрядчик борется с образованием наледи на проездах и тротуарах. Каждые сутки на улицы выходит несколько десятков единиц техники и около полусотни рабочих.





Как отметили в источнике, переход температуры потребовал активизировать подсыпку дорог. Кроме того, сотрудники Кондопожского ДРСУ ликвидируют снежно-ледяные накаты, образующиеся по краям дорог. В работе задействованы грейдеры. Особое внимание уделяется пешеходным переходам и остановкам. С городских территорий продолжают вывозить снег.