В Петрозаводске будут чествовать лауреатов года Карелии

Церемония пройдет 27 декабря.

Опубликован указ главы Карелии Артура Парфенчикова о лауреатах 2024 года, сообщили в паблике Минобразования республики.

В этот почетный список вошли представители сферы образования и спорта:

Анастасия Евтушенко – учитель шелтозерской школы – награждена за вклад в сохранение и развитие вепсского языка и культуры в регионе.

Андрей Лукин – карельский легкоатлет, мастер спорта международного класса, спортсмен-инструктор Центра спортивной подготовки – награжден за достижение высоких спортивных результатов по легкой атлетике на официальных спортивных соревнованиях в 2024 году.

Церемония, на которой будут чествовать лауреатов года Карелии, пройдет 27 декабря в Зале Благородного собрания Национального музея.