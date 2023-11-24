В Петрозаводске будут искать нетрезвых водителей

В воскресенье водителей карельской столицы массово проверят на трезвость.

С начала года в Петрозаводске произошло 12 ДТП с участием нетрезвых водителей. В дорожных авариях четыре человека погибли, шестнадцать — получили травмы. В сравнении с прошлым годом госавтоинспекторы отметили рост числам ДТП и увеличение числа погибших в них людей.

С целью предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей и пресечения нарушений правил дорожного движения в воскресенье, 26 ноября, в Петрозаводске пройдет профилактический рейд «Контроль трезвости».

В Госавтоинспекции напомнили, что сотрудники ДПС применяют персональные видеорегистраторы.

Материалы аудио- и видеозаписей суд может использовать в качестве доказательств по делу об административном правонарушении.

Горожан просят сообщать о нетрезвых водителях в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.