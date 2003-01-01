В Петрозаводске будут ловить пьяных водителей

Госавтоинспекция Петрозаводска устроит проверки на пьяных водителей.
Завтра, 9 августа, сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска проведут рейды по предупреждению аварий с участием пьяных водителей, об этом рассказали в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
– Нетрезвое вождение является крайне опасным нарушением, которое многократно увеличивает риск возникновения ДТП с непоправимыми последствиями,– подчеркнули в ведомстве.
Госавтоинспекция Петрозаводска напомнила, что сотрудники ДПС используют персональные видеорегистраторы, которые применяются при общении с участниками дорожного движения, при досмотре транспортных средств, при составлении актов недостатков улично-дорожной сети и т.д.
– Материалы аудио-видеозаписей, полученные с применением персонального носимого устройства, могут быть отнесены к доказательствам по делу об административном правонарушении,– сообщили в ведомстве.