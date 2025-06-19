Пьяных водителей будут ловить в карельской столице

Массовые проверки пройдут 22 июня в рамках рейда «Контроль трезвости», сообщили в Госавтоинспекции города.

В ГАИ напоминают, что сотрудники ДПС несут службу с использованием персональных носимых видеорегистраторов, которые применяют при общении с участниками дорожного движения, досмотре транспорта, составлении актов недостатков улично-дорожной сети. Материалы аудио — видеозаписей, полученные с применением устройства, могут быть отнесены к доказательствам по делу об административном правонарушении.

О фактах управления транспортом нетрезвыми водителями горожан призывают сообщать в дежурную группу Госавтоинспекции Петрозаводска по телефонам: 715-900, 78-44-44.