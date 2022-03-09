В Петрозаводске будут снесены более двух десятков гаражей

Администрация города призывает владельцев 24 гаражей убрать постройки самостоятельно.
Власти Петрозаводска предупреждают владельцев 24 гаражей, расположенных в районе дома № 37 на Октябрьском проспекте, о необходимости убрать постройки.
Добровольно освободить участи необходимо до 1 апреля.
Ранее администрация города предупредила о сносе еще 18 незаконных частных гаражей в районе Октябрьского проспекта.
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