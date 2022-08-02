В Петрозаводске будут судить 78-летнего дедушку, который нашел чужую карту и купил по ней продукты

Пенсионер потратил с найденной карты 1300 рублей, и теперь его ждет уголовное наказание, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 68-летней горожанки. Она сообщила, что потеряла банковскую карту, когда находилась в крупном торговом центре, а затем получила смс-уведомление о списании средств. Женщина быстро заблокировала счет, ущерб для нее составил 1 300 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен ранее не судимый 78-летний петрозаводчанин. Мужчина сознался, что чужую карту нашел около банкомата. Никуда не сообщив о находке, он отправился в магазин и расплатился картой за продукты.

Теперь за содеянное ему придется ответить перед законом. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.